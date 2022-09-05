"Съехали в кювет и опрокинулись несколько раз": известная украинская триатлонистка попала в ДТП с участием пьяного подростка (видео)

Вицечемпионка мира по триатлону Юлия Елистратова, которая занималась волонтерством в Карпатах, получила повреждения в результате ДТП.

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова попала в аварию с участием пьяного подростка.

Об этом Елистратова сообщила на своей странице в Facebook.

"На встречу выехала машина с пьяным подростком за рулем. Чтобы избежать лобового столкновения, мы съехали в кювет и опрокинулись несколько раз. Если бы это был не Dodge, я бы, возможно, уже не писала этот пост. Благодаря надежности машины мы выжили. А вот сам пикап нуждается в очень сложном и дорогом ремонте", — написала она.

facebook.com/yuliya.yelistratova

facebook.com/yuliya.yelistratova

Елистратова отметила, что волонтерит в Карпатах и развозит еду, медикаменты и необходимые вещи для переселенцев. ДТП произошло в тот момент, когда они возвращались из очередной поездки.

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