Секрет успеха: второй самый дорогой футболист планеты раздавал автографы с морковкой во рту (видео)

Секрет успеха: второй самый дорогой футболист планеты раздавал автографы с морковкой во рту (видео)

Эрлинг Холанд пополняет организм витаминами даже за рулем.

Звездный форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал героем соцсетей благодаря видео, снятом вблизи клубной базы.

Перед тренировкой Холанда ждали несколько болельщиков "шмелей", чтобы взять у футболиста автограф. 21-летний норвежец не проигнорировал своих поклонников и притормозил на красном автомобиле, чтобы выполнить их просьбу.

Интересно, что делать это футболисту пришлось с морковкой во рту, которую он жевал по дороге на тренировку.

"Морковь - секрет моей энергии", - прокомментировал один из болельщиков видео, которое быстро разлетелось популярными спортивными пабликами.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что "Манчестер Юнайтед" выбыл из борьбы за Холанда. На забивного норвежского бомбардира остался один главный претендент - мадридский "Реал". Испанский гранд хочет подписать нападающего уже летом.

В нынешнем сезоне Холанд провел 19 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил 22 гола и сделал пять результативных передач.

Эрлинг является вторым самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt после форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Стоимость норвежца оценивается в 150 миллионов евро.

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