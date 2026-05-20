Секретное оружие: чем питается Усик во время подготовки к бою с легендой кикбоксинга

Как питается Усик перед поединком против Верховена: диетолог чемпиона раскрыла секреты его рациона / © Associated Press

Реклама

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик перед боем против легендарного кикбоксера Рико Верховена придерживается специального меню, чтобы держать свой организм в хорошей форме.

Об этом рассказала личная диетолог Александра Усика, эндокринологиня, автор бестселлеров об отношениях с едой, врач функциональной и anti-age медицины, к. м. н. Екатерина Толстикова в эксклюзивном комментарии для ТСН.

По словам диетолога, питание Усика достаточно высококалорийно. Толстикова объяснила, что рацион чемпиона содержит большое количество сложных углеводов и рассчитан на определенные цели. Так как Усик поддерживает супертяжелый вес, и основная задача при подготовке — не снизить вес и особенно не уменьшить количество мышечной ткани, а наоборот ее увеличить, уменьшить процент жировой ткани, поскольку это вызывает воспаление.

Реклама

«И это действительно позволяет не только поддерживать классную форму для Александра, но еще позволяет именно поддерживать уровень противовоспалительных веществ в организме и состояние его здоровья. Потому что энергичность, эффективность очень важна», — отметила Екатерина Толстикова.

Дата публикации 17:39, 20.05.26 Количество просмотров 6 Как питается Усик перед поединком против Верховена: диетолог чемпиона раскрыла секреты его рациона

Когда бой Усик — Верховен

Напомним, что поединок Александра Усика с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза.

На кону будет стоять пояс WBC в тяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут в Верховен, потому что нидерландец пока не входит в рейтинги организаций.

Реклама

Кроме того, победитель боя Усик-Верховен получит специальный пояс WBC, который называется «Король Нила».

За несколько дней до важного поединка Усик обратился к украинцам с посланием.

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ». Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Новости партнеров