Секретное оружие: чем питается Усик во время подготовки к бою с легендой кикбоксинга
Диетолог Усика откровенно рассказала о спецмене чемпиона перед боем с Верховеном
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик перед боем против легендарного кикбоксера Рико Верховена придерживается специального меню, чтобы держать свой организм в хорошей форме.
Об этом рассказала личная диетолог Александра Усика, эндокринологиня, автор бестселлеров об отношениях с едой, врач функциональной и anti-age медицины, к. м. н. Екатерина Толстикова в эксклюзивном комментарии для ТСН.
По словам диетолога, питание Усика достаточно высококалорийно. Толстикова объяснила, что рацион чемпиона содержит большое количество сложных углеводов и рассчитан на определенные цели. Так как Усик поддерживает супертяжелый вес, и основная задача при подготовке — не снизить вес и особенно не уменьшить количество мышечной ткани, а наоборот ее увеличить, уменьшить процент жировой ткани, поскольку это вызывает воспаление.
«И это действительно позволяет не только поддерживать классную форму для Александра, но еще позволяет именно поддерживать уровень противовоспалительных веществ в организме и состояние его здоровья. Потому что энергичность, эффективность очень важна», — отметила Екатерина Толстикова.
Когда бой Усик — Верховен
Напомним, что поединок Александра Усика с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза.
На кону будет стоять пояс WBC в тяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.
Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут в Верховен, потому что нидерландец пока не входит в рейтинги организаций.
Кроме того, победитель боя Усик-Верховен получит специальный пояс WBC, который называется «Король Нила».
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ». Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.