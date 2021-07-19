Секс не под угрозой: ирландский чемпион испытал картонную кровать на Олимпиаде в Токио (видео)

Секс не под угрозой: ирландский чемпион испытал картонную кровать на Олимпиаде в Токио (видео)

Гимнаст Рис Маккленахан отогнал волнения спортсменов и болельщиков.

Чемпион Европы по спортивной гимнастике ирландец Рис Маккленахан решил протестировать на прочность кровати из картона, на которых будут спать участники Олимпийских игр-2020 в Токио.

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Ранее СМИ сообщали, что они рассчитаны только на одного человека и не выдерживают веса двух человек или резких движений. Из-за этого их уже успели прозвать "антисекс-кроватями". Якобы дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет, чтобы в условиях карантина "избежать ненужных форм физического контакта".

Однако, как обнаружил ирландский гимнаст, его кровать не сломалась после мощных прыжков на ней. Так что секс на Олимпийских играх-2020 в безопасности.

"Эти кровати должны быть "антисекс". Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!" - рассказал Маккленахан, опубликовав видео своего тестирования в соцсетях.

"Anti-sex" beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

Ранее ТСН Проспорт сообщал о скандале, который разгорелся в Токио. Польские пловцы вернулись домой еще до начала соревнований.

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