Секс-символ ММА вызвала экстаз эротическими снимками у бассейна: фанаты ждут ее в порно

Секс-символ ММА вызвала экстаз эротическими снимками у бассейна: фанаты ждут ее в порно

Пейдж Ванзант продолжает делиться откровенными фото в соцсетях.

Бывшая девушка-боец UFC Пейдж Ванзант, которую прозвали секс-символом смешанных единоборств из-за соблазнитительной фигуры и любви к пикантным фото, в очередной раз порадовала своих поклонников горячими снимками.

27-летняя американка опубликовала в Instagram фотографии, на которых соблазнительно позирует в бикини у небольшого бассейна. Спортсменка снялась с разных ракурсов, показав свою невероятную фигуру и пышные ягодицы.

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

В комментариях под снимками фанаты взорвались волной восторга. Они написали, что хотят иметь такую же идеальную фигуру, как у Пейдж, а также мечтают увидеть ее в порноиндустрии.

В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Красавица единогласным решением судей проиграла профессиональной боксерке Британ Харт.

профессиональной боксерке В июле того же года Пейдж потерпела поражение от соотечественницы Рэйчел Остович. Ближайший бой Ванзант проведет в начале 2022 года также в Bare Knuckle FC.

Ближайший бой Ванзант проведет в начале 2022 года также в Bare Knuckle FC. В UFC на ее счету восемь поединков: пять побед и три поражения.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ванзант эротично соблазнила в крошечном бикини.

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzant

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

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