Секс-символ ММА вызвала экстаз эротическими снимками у бассейна: фанаты ждут ее в порно

Пейдж Ванзант продолжает делиться откровенными фото в соцсетях.
Бывшая девушка-боец UFC Пейдж Ванзант, которую прозвали секс-символом смешанных единоборств из-за соблазнитительной фигуры и любви к пикантным фото, в очередной раз порадовала своих поклонников горячими снимками.
27-летняя американка опубликовала в Instagram фотографии, на которых соблазнительно позирует в бикини у небольшого бассейна. Спортсменка снялась с разных ракурсов, показав свою невероятную фигуру и пышные ягодицы.
В комментариях под снимками фанаты взорвались волной восторга. Они написали, что хотят иметь такую же идеальную фигуру, как у Пейдж, а также мечтают увидеть ее в порноиндустрии.
- В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Красавица единогласным решением судей проиграла профессиональной боксерке Британ Харт.
- В июле того же года Пейдж потерпела поражение от соотечественницы Рэйчел Остович. Ближайший бой Ванзант проведет в начале 2022 года также в Bare Knuckle FC.
- В UFC на ее счету восемь поединков: пять побед и три поражения.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ванзант эротично соблазнила в крошечном бикини.