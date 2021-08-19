Секс-символ UFC выпятила грудь на камеру: от комментария не удержалась даже звезда порно

Американка держит в тонусе поклонников, публикуя "жаркие" кадры.
Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант, за которой закреплен неофициальный статус секс-символа промоушена из-за любви к обнаженным фото, поделилась с поклонниками новым пикантным снимком.
27-летняя американка опубликовала в Instagram кадр, на котором она в купальнике эротично позирует перед камерой.
"Люби меня, как молния, целуй меня, как дождь", - прокомментировала фото Пейдж.
На пост спортсменки отреагировала звезда фильмов для взрослых Кендра Ласт. "Красивая", - кратко прокомментировала она снимок.
- В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Красавица единогласным решением судей проиграла профессиональной боксерше Британ Харт.
- В июле того же года Пейдж потерпела поражение от соотечественницы Рейчел Остович.
- В UFC на ее счету восемь поединков: пять побед и три поражения.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ванзант выложила сверхэротичное фото в бикини.