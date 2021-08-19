Секс-символ UFC выпятила грудь на камеру: от комментария не удержалась даже звезда порно

Секс-символ UFC выпятила грудь на камеру: от комментария не удержалась даже звезда порно

Американка держит в тонусе поклонников, публикуя "жаркие" кадры.

Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант, за которой закреплен неофициальный статус секс-символа промоушена из-за любви к обнаженным фото, поделилась с поклонниками новым пикантным снимком.

27-летняя американка опубликовала в Instagram кадр, на котором она в купальнике эротично позирует перед камерой.

instagram.com/paigevanzantufc

"Люби меня, как молния, целуй меня, как дождь", - прокомментировала фото Пейдж.

На пост спортсменки отреагировала звезда фильмов для взрослых Кендра Ласт. "Красивая", - кратко прокомментировала она снимок.

В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Красавица единогласным решением судей проиграла профессиональной боксерше Британ Харт.

профессиональной боксерше В июле того же года Пейдж потерпела поражение от соотечественницы Рейчел Остович .

. В UFC на ее счету восемь поединков: пять побед и три поражения.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ванзант выложила сверхэротичное фото в бикини.

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