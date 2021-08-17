Сексапильная невеста Роналду "взорвала" Instagram серией пикантных кадров

Реакция фанатов не заставила себя ждать.

Джорджина Родригес, невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду, произвела фурор в Instagram серией пикантных кадров.

Избранница 36-летнего форварда туринского "Ювентуса" поделилась с поклонниками снимками, на которых главный акцент делается на ее пышной груди.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

На одном из фото Родригес позирует перед камерой, лежа в бикини в кровати.

instagram.com/georginagio

Реакция поклонников на пост девушки была почти молниеносной. Всего за четыре часа фото собрали 1,8 миллиона лайков.

Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео , от суррогатной матери.

и , от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, невеста Роналду блеснула декольте, примерив эффектное платье на отдыхе.

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