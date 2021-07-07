Сексапильная возлюбленная Роналду разрезала морские волны в купальнике с глубоким декольте

Сексапильная возлюбленная Роналду разрезала морские волны в купальнике с глубоким декольте

Джорджина Родригес вызвала фурор яркими фото с отдыха.

Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала, как наслаждается летним отпуском. Ранее сообщалось, что 27-летняя модель со звездным португальцем и детьми отдыхает на роскошной яхте.

На новых фотографиях Джорджина пересела на гидроцикл и в коричневом купальнике взялась разрезать морские волны. Соответствующие снимки красавица опубликовала в Instagram.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Экстремальные приключения избранницы футболиста пришлись по душе ее подписчикам, которые в комментариях написали множество комплиментов: "Невероятная", "Жарко", "Очень сексуальная".

Отметим, что Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017 года у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.

и от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Джорджина Родригес засветила большую грудь в эффектном купальнике.

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