"Сексуальная девочка": звездная биатлонистка-красавица раззадорила фанатов снимками в купальнике

Спортсменка нашла время для отдыха между тренировками.

Звездная итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась с поклонниками пикантными кадрами с отдыха.

31-летняя спортсменка опубликовала в Instagram фото, на которых она позировала перед камерой в желтом купальнике.

instagram.com/dorothea_wierer

instagram.com/dorothea_wierer

Фанаты оставили под постом множество комплиментов. "Красивая", "Горячее ада", "Ты - сексуальная девочка, Дора", "Красивая и сексуальная", "Русалочка", "Великолепная", - писали они.

Вирер - трехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира.

На Олимпиадах на счету итальянки две бронзовые награды.

В 2015 году биатлонистка вышла замуж за сотрудника Итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Вирер засветила шикарную фигуру на отдыхе.

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