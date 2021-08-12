"Сексуальная девочка": звездная биатлонистка-красавица раззадорила фанатов снимками в купальнике

Спортсменка нашла время для отдыха между тренировками.
Звездная итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась с поклонниками пикантными кадрами с отдыха.
31-летняя спортсменка опубликовала в Instagram фото, на которых она позировала перед камерой в желтом купальнике.
Фанаты оставили под постом множество комплиментов. "Красивая", "Горячее ада", "Ты - сексуальная девочка, Дора", "Красивая и сексуальная", "Русалочка", "Великолепная", - писали они.
- Вирер - трехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира.
- На Олимпиадах на счету итальянки две бронзовые награды.
- В 2015 году биатлонистка вышла замуж за сотрудника Итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Вирер засветила шикарную фигуру на отдыхе.