Сексуальная фигура и райские пейзажи: звезда украинского спорта показала медовый месяц на Мальдивах

Сексуальная фигура и райские пейзажи: звезда украинского спорта показала медовый месяц на Мальдивах

Анжелика Терлюга вместе с мужем Владимиром отдыхает на островах после свадьбы.

Серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая недавно вышла замуж за Владимира Зарецкого, наслаждается медовым месяцем с возлюбленным.

В свадебное путешествие молодожены отправились на Мальдивы. 29-летняя спортсменка поделилась с поклонниками яркими фотографиями в Instagram.

"Мальдивы. Муж сегодня постарался сделать несколько хороших снимков", - подписала каратистка фото в розовом купальнике.

instagram.com/anzhelika_terliuga

Также Терлюга показала роскошный вид сверху на бассейн, где отдыхает вместе со своим избранником.

А на следующий день спортсменка уже позировала в черном бикини, демонстрируя сексуальные формы.

"Как же здесь красиво. Сложно передать словами... Я в моменте...", - подписала фото Анжелика.

instagram.com/anzhelika_terliuga

Дошла пара и до совместных фотографий и видео.

"Лучший завтрак, который у меня когда-либо был", - написала Терлюга, запостив очередную порцию незабываемых мгновений себе в соцсети.

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

Влюбленные поженились 26 сентября. Пышную свадьбу пара отгуляла в загородном ресторане "Мюнхгаузен", расположенном вблизи Одессы. Позже Анжелика опубликовала красивые свадебные фотографии.

На олимпийском турнире в Токио Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свел к ничьей и проиграла лишь в финале.

Также Анжелика - трехкратная чемпионка Европы по каратэ.

Ранее Терлюга написала эмоциональный пост и отказалась от всех интервью после того, как якобы сказала, что ей не нравится район, в котором ей подарили квартиру за олимпийскую медаль в Токио. Каратистка в сторис Instagram написала, что всем довольна, а ее слова перекрутили журналисты.

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