Сексуальная футболистка, заработавшая кругленькую сумму на OnlyFans, нашла новый клуб

Мэделин Райт / instagram.com/madelene_wright

Известная футболистка и модель OnlyFans Мэделин Райт подписала контракт с английским клубом "Четхэм Таун", который играет в третьей по силе лиге страны.

Новость о переходе 26-летней Мэделин собрала больше четырех тысяч лайков на клубной странице в Instagram.

Мэделин Райт / instagram.com/chathamtownwf

Предыдущие публикации от клуба ограничивались несколькими десятками лайков.

Ранее Мэделин выступала за английские "Чарльтон Атлетик" и "Лейтон Ориент".

В 2019 году английскую футболистку исключили из "Чарльтон Атлетик" из-за видеороликов, на которых она вдыхала веселящий газ из воздушного шарика и пила шампанское за рулем своего Range Rover.

После этого она начала вести блог на OnlyFans, продавая свои откровенные фотографии в Интернете, и заработала там больше 500 тысяч фунтов.

Мэделин Райт / instagram.com/madelene_wright

