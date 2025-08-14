- Дата публикации
Сексуальная футболистка, заработавшая кругленькую сумму на OnlyFans, нашла новый клуб
Мэделин Райт вернулась в футбол после шестилетнего перерыва.
Известная футболистка и модель OnlyFans Мэделин Райт подписала контракт с английским клубом "Четхэм Таун", который играет в третьей по силе лиге страны.
Новость о переходе 26-летней Мэделин собрала больше четырех тысяч лайков на клубной странице в Instagram.
Предыдущие публикации от клуба ограничивались несколькими десятками лайков.
Ранее Мэделин выступала за английские "Чарльтон Атлетик" и "Лейтон Ориент".
В 2019 году английскую футболистку исключили из "Чарльтон Атлетик" из-за видеороликов, на которых она вдыхала веселящий газ из воздушного шарика и пила шампанское за рулем своего Range Rover.
После этого она начала вести блог на OnlyFans, продавая свои откровенные фотографии в Интернете, и заработала там больше 500 тысяч фунтов.
