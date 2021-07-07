Сексуальная украинка из UFC в кожаных сапогах и крошечном купальнике пообещала сюрприз фанатам

Спортсменка заинтриговала своих поклонников.
Единственная представительница Украины в самом престижном промоушене смешанных единоборств UFC у женщин Марина Мороз, которая ранее начала продавать свои интимные фото, поразила фанатов своим обликом, который она опубликовала в Instagram.
29-летняя боец выложила кадр, на котором она предстала в крошечном купальнике и красных кожаных сапогах.
"Ждите сюрприз на моем сайте", - прокомментировала снимок Марина, чем заинтриговала поклонников.
- Мороз начала свою карьеру в UFC в 2015 году.
- В активе украинки 10 побед и три поражения. 5 июня она должна была провести следующий бой против француженки Менон Фиоре, но он был отменен из-за травмы Марины.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, секс-символ UFC выложила сверхэротичное фото в бикини.