Селтик - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров

Донецкий клуб сохраняет шансы на выход в плей-офф самого престижного еврокубка.

Во вторник, 25 октября , донецкий "Шахтер" встретится с шотландским "Селтиком" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 .

Поединок состоится в Глазго на стадионе "Селтик Парк". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что в параллельном матче группы F немецкий "РБ Лейпциг" примет мадридский "Реал".

Где смотреть матч Селтик - Шахтер

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Селтик - Шахтер

В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение шотландцам. На победу "кельтов" можно поставить с коэффициентом 1,87. Ничья - 3,95. Победа "горняков" - 4,15.

"Шахтер" на групповом этапе Лиги чемпионов: турнирное положение

В стартовых четырех турах подопечные Игоря Йовичевича набрали 5 очков и сейчас занимают третье место в группе F после мадридского "Реала" (10), который уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ , и РБ "Лейпцига" (6). "Селтик" с одним набранным баллом замыкает квартет.

, и РБ "Лейпцига" (6). "Селтик" с одним набранным баллом замыкает квартет. Поединки заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 2 ноября: "Шахтер" - "РБ Лейпциг", "Реал" - "Селтик".

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

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