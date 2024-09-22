Семь голов и удаление: "Байер" вырвал победу в безумном матче Бундеслиги (видео)

"Байер" одержал победу над "Вольфсбургом" в сверхрезультативном матче 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок в Леверкузене завершился со счетом 4:3 .

Гости открыли счет уже на 5-й минуте – автоголом отличился Норди Мукиеле.

На это "фармацевты" ответили голами Флориана Вирца и Джонатана Та. Но "волки" сумели еще до перерыва снова повести в счете – отличились Себастьян Борнаув и Маттиас Сванберг.

Подопечные Хаби Алонсо на старте второго тайма восстановили паритет в игре усилиями Пьеро Инкапье.

Развязная наступила в конце встречи. На 88-й минуте "Вольфсбург" остался в меньшинстве – прямую красную карточку за грубый фол получил Янник Герхард.

Хозяева воспользовались численным преимуществом и в компенсированное время вырвали победу. На 90+3-й минуте решающий гол забил Виктор Бонифейс.

Обзор матча "Байер" – "Вольфсбург"

После этой победы "Байер" с 9 очками поднялся на второе место в Бундеслиге. "Вольфсбург" идет на 13-й позиции, имея в своем активе три зачетных балла.

В следующем туре немецкого чемпионата "Байер" 28 сентября на выезде сыграет с "Баварией". В этот же день "Вольфсбург" примет "Штутгарт".

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