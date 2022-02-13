Семь голов и удаление: чемпион Испании в сумасшедшем матче обыграл аутсайдера Ла Лиги

Семь голов и удаление: чемпион Испании в сумасшедшем матче обыграл аутсайдера Ла Лиги

"Матрасники" вырвали победу на последних минутах поединка.

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" дома одержал победу с минимальным преимуществом над "Хетафе" – 4:3 .

Атлетико мог выйти вперед на 9-й минуте, но Луис Суарес не реализовал пенальти. Впрочем, к середине первого тайма "матрасники" вели с преимуществом в два мяча после точных ударов Анхеля Корреи и Матеуса Куньи.

Однако уже вскоре "Хетафе" удалось забить трижды в течение 12 минут – один гол отыграл Борха Майораль, а Энес Унал дважды отличился с одиннадцатиметровой отметки. Еще до перерыва Корреа оформил дубль и сравнял счёт в поединке.

Во второй половине встречи Атлетико остался вдесятером, после того как на 58-й минуте прямое изъятие заработал Фелипе. Однако в конце матча "матрасники" все же вырвали победу стараниями Марио Эрмосо.

"Атлетико" занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в 23 матчах 39 очков. "Хетафе" уходит на 15 позиции.

Следующий матч команда Симеоне проведет с "Леванте", а "Хетафе" придется встретиться с "Кадисом".

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