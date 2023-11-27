Семь голов и удаление: "Днепр-1" разгромил "Черноморец", единолично возглавив УПЛ (видео)

"Днепр-1" разбил "Черноморец" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Результативный поединок на "Днепр-Арене" завершился со счетом 5:2 .

Хозяева поля вышли вперед на 16-й минуте встречи. Александр Филиппов принял мяч в штрафной соперника после вброса из-за боковой линии от Владимира Адамюка, развернулся и низом точно пробил в дальний угол.

Через шесть минут "моряки" отыгрались – Артур Авагимян забил красивым прямым ударом со штрафного под перекладину.

Прошло еще четыре минуты, и одесситы остались в меньшинстве. Авагимян получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Александра Пихаленка. На перерыв команды ушли при равном счете.

А уже на старте второго тайма команда Юрия Максимова воспользовалась численным преимуществом и забила два гола. На 49-й минуте Адамюк получил передачу от Алексея Гуцуляка и из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол. А спустя еще десять минут после замечательной комбинации отличился Богдан Леднев.

Подопечные Романа Григорчука попытались вернуть интригу в поединок и на 76-й минуте сократили отставание – эффектную атаку своей команды ударом низом из пределов штрафной завершил Орест Кузык.

Однако в конце матча днепряне все же дожали "моряков", забив в их ворота еще два мяча. На 90-й минуте точный удар нанес Владимир Танчик, а на 90+2-й минуте Денис Мирошниченко сделал счет разгромным.

Обзор матча "Днепр-1" – "Черноморец"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Днепр-1" одержал четвертую победу подряд в УПЛ. Ранее команда Максимова обыграла "Рух" (2:0), "Александрию" (1:0) и "Шахтер" (3:1). Днепряне (33 очка) вернули себе единоличное лидерство в турнирной таблице и теперь на три балла опережают ближайших преследователей – "Кривбасс" и "Полесье".

Для "Черноморца" это поражение стало уже третьим подряд, ранее одесситы проиграли "Металлисту 1925" (1:2) и "Руху" (2:3). Подопечные Григорчука находятся на девятой строчке чемпионата Украины, имея в своем активе 19 очков.

В следующем туре отечественного первенства Днепр-1 2 декабря примет "Ворсклу", а "Черноморец" днем позже дома сыграет против ЛНЗ.

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