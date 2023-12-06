Семь голов на двоих: "Арсенал" с Зинченко на последних секундах вырвал победу над новичком АПЛ

Подопечные Микеля Артеты закрепились на первом месте в чемпионате Англии.

"Арсенал" Александра Зинченко на выезде одержал сложную победу над "Лутоном" в матче 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Кенилворт Роуд" завершился со счетом 3:4 .

На 20-й минуте встречи "канониров" вывел вперед Габриэл Мартинелли, но уже через пять минут хозяева поля отыгрались усилиями Гебриэла Ошо.

Перед перерывом команда Микеля Артеты снова повела в счете – отличился Габриэл Жезус.

На старте второго тайма "Лутон" во второй раз восстановил паритет в этом противостоянии – на 49-й минуте гол забил Элайджа Адебайо.

А на 57-й минуте новичок элитного дивизиона чемпионата Англии даже сумел вырваться вперед благодаря голу Росса Баркли. Однако уже через три минуты Кай Хаверц помог лондонцам сравнять счет.

Развязка напряженного поединка наступила в компенсированное время. Арбитр добавил ко второму тайму шесть минут, но позволил сыграть немного больше. На 90+7-й минуте Деклан Райс вырвал для "пушкарей" победу.

Отметим, что Зинченко начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 64-й минуте при счете 3:3, заменив Якуба Кивера. Украинец принял участие в последней атаке, которая и принесла "канонирам" победу – Александр отдал предголевую передачу.

После этого матча "Арсенал" (36 очков) закрепился на первом месте в АПЛ – команда Зинченко на 5 баллов опережает "Ливерпуль", который имеет игру в запасе. "Лутон" (9 пунктов) занимает 17-ю позицию.

В следующем туре "Арсенал" 9 декабря на выезде сыграет с "Астон Виллой". Днем позже "Лутон" будет принимать "Манчестер Сити".

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