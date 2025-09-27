Семь голов на двоих: "Атлетико" разбил "Реал" в зрелищном мадридском дерби

"Атлетико" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

"Атлетико" дома разгромил "Реал" в центральном матче 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счётом 5:2 .

На 14-й минуте встречи хозяев поля вывел вперед Робен Ле Норман. На это "сливочные" ответили голами Килиана Мбаппе и Арды Гюлера на 25-й и 36-й минутах соответственно.

Впрочем, перед самым перерывом "матрасники" восстановили паритет в игре благодаря точному удару Александера Серлота.

Во втором тайме подопечные Диего Симеоне склонили чашу весов в свою пользу. Дубль оформил Хулиан Альварес – на 50-й минуте аргентинский форвард реализовал пенальти, а на 64-й забил прямым ударом со штрафного.

А точку в мадридском дерби на 90+3-й минуте поставил Антуан Гризманн, отправив пятый мяч в ворота "Королевского клуба".

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных – он еще не сыграл ни одного поединка за клуб в этом сезоне. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Атлетико" – "Реал" Мадрид

Для команды Хаби Алонсо это первая потеря очков в текущем розыгрыше Примеры. "Сливочные" с 18 очками продолжают лидировать, на 2 балла опережая "Барселону", которая имеет матч в запасе.

"Атлетико" поднялся на четвертую позицию в Ла Лиге, имея в своем активе 12 зачетных пунктов.

В следующем туре испанского чемпионата "Реал" 4 октября примет "Вильярреал". Днем позже "Атлетико" на выезде встретится с "Сельтой".

Перед этим, 30 сентября, оба клуба сыграют в Лиге чемпионов: "Реал" в гостях сразится с казахстанским "Кайратом", тогда как "Атлетико" примет немецкий "Айнтрахт".