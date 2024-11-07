Семь голов на двоих: "Барселона" разбила сербский клуб в Лиге чемпионов (видео)

Каталонцы устроили голевую феерию в игре с "Црвеной Звездой".

Испанская "Барселона" на выезде разгромила сербскую "Црвену Звезду" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Райко Митич" в Белграде завершился со счетом 2:5 .

На 13-й минуте встречи каталонцев вывел вперед Иньиго Мартинес. На 27-й минуте хозяева поля отыгрались усилиями Силаса.

Перед перерывом команда Ханси Флика снова повела в счете – на 43-й минуте отличился Роберт Левандовски.

Во втором тайме "сине-гранатовые" довели дело до разгрома. На 53-й минуте свой второй гол в этом матче забил Левандовски, оформив дубль. А спустя еще две минуты ворота сербского клуба поразил Рафинья.

На 76-й минуте "блаугранас" отправили пятый мяч в ворота соперника – точный удар нанес Фермин Лопес. Хозяева сумели ответить лишь голом Милсона на 84-й минуте.

Обзор матча "Црвена Звезда" – "Барселона"

После этой победы "Барселона" с 9 очками занимает шестое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Црвена Звезда" без набранных баллов идет на предпоследней, 35-й позиции.

В следующем туре испанский клуб 26 ноября примет французский "Брест", а сербский коллектив днем позже встретится с немецким "Штутгартом".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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