Семь голов на двоих: "Барселона" разбила "Севилью" в матче Ла Лиги

"Барселона" / © Associated Press

Реклама

"Барселона" разгромила "Севилью" в домашнем матче 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 5:2 .

Еще в первом тайме каталонцы трижды поразили ворота соперника — Рафинья дважды реализовал пенальти, а еще один гол забил Дани Ольмо. Перед самым перерывом "нервионцы" ответили точным ударом Осо.

На старте второго тайма Рафинья забил уже с игры, таким образом оформив хет-трик. Также голом за "сине-гранатовых" отличился Жоау Канселу. Андалусийцы в конце матча сократили разницу в счете усилиями Джибриля Соу.

Реклама

Обзор матча "Барселона" — "Севилья"

После этой победы "Барселона" (70 баллов) продолжает лидировать в Ла Лиге и восстановила 4-очковый гандикап над ближайшим преследователем, которым является мадридский "Реал". В свою очередь, "Севилья" (31 пункт) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре "Барселона" 22 марта примет "Райо Вальекано", а "Севилья" днем ранее дома сразится с "Валенсией".

Перед этим "Барселона" в среду, 18 марта, на своем поле проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ньюкасла". Первая игра между клубами завершилась вничью (1:1).