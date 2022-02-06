Семь голов на двоих: "Боруссия" Дортмунд разгромно проиграла "Байеру" и пустила "Баварию" в отрыв

Семь голов на двоих: "Боруссия" Дортмунд разгромно проиграла "Байеру" и пустила "Баварию" в отрыв

"Дмели" уже на 9 очков отстали от лидера чемпионата.

"Боруссия" Дортмунд проиграла "Байеру" ( 2:5 ) в домашнем поединке 21-го тура немецкой Бундеслиги.

На 11-й минуте матча защитник "Боруссии" Мануэль Аканджи срезал мяч в свои ворота. "Дмели" отыгрались очень быстро благодаря автоголу Джереми Фримпонга. Однако до перерыва "фармацевты" забили еще два мяча - отличились Флориан Вирц и Роберт Андрех.

В начале второго тайма "Байер" сделал счет разгромным голами Джонатана Та и Мусы Диаби. "Боруссия" ответила только голом Штеффена Тиггеса.

"Боруссия" (43 балла) занимает второе место в Бундеслиге, уступая "Баварии" уже 9 очков. Мюнхенцы днем ранее победили дома РБ "Лейпциг" со счетом 3:2 .

дома РБ "Лейпциг" со счетом . "Байер" расположился на третьей позиции с 38 пунктами в своем активе.

В следующем туре "шмели" 13 февраля сыграют против "Униона", а леверкузенцы 12 февраля будут противостоять "Штутгарту".

Читайте также:

Появился на замену, но быстро ушел с поля: динамовец Супряга дебютировал за итальянский клуб

Испорченное возвращение Малиновского: "Аталанта" с украинцем сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А

"Это уже не футбол": Моуринью устроил истерику после скандального матча в Серии А против экс-клуба Шевченко