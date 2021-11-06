Семь голов на двоих: "Черноморец" выиграл в поединке-триллере и оттолкнулся от дна УПЛ

Семь голов на двоих: "Черноморец" выиграл в поединке-триллере и оттолкнулся от дна УПЛ

Одесситы одержали первую победу с середины августа.

Одесский "Черноморец" победил львовский "Рух" в сверхрезультативном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги - 4:3 .

Домашний для "моряков" поединок прошел на "Арене Львов", поскольку стадион в Одессе готовят к товарищеской встрече сборной Украины с Болгарией, запланированной на 11 ноября.

Подопечные Юрия Мороза выиграли первый тайм с разницей в два мяча - отличились Владислав Ванат и Артур Авагимян.

На 57-й минуте Георгий Цитаишвили сделал счет разгромным. Однако львовяне неожиданно нашли силы отыграться - в воротах "моряков" расписались Ярослав Мартынюк и Валерий Федорчук, который оформил дубль

Однако на 83-й минуте одесситы все же забили победный гол - его автором стал Юрий Тлумак.

Для "Черноморца" это вторая победа в текущем сезоне УПЛ и первая с 16 августа, когда одесситы обыграли "Мариуполь" (3:2). С 11 очками "моряки" поднялись на 12-е место в турнирной таблице.

"Рух" остался на 10-й позиции, имея в своем активе 13 баллов.

После перерыва на игры сборных "Черноморец" 19 ноября примет "Динамо", а "Рух" 20 ноября на НСК "Олимпийский" встретится с "Шахтером".

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