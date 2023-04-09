Семь голов на двоих: "Днепр-1" в ярком матче разбил худшую команду УПЛ

Дубли записали в свой актив Артем Довбик и Алексей Гуцуляк.

"Днепр-1" разгромил "Львов" в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 5:2 .

В первом тайме днепряне трижды огорчили вратаря соперника. Дублем отличился Алексей Гуцуляк, еще один гол забил Артем Довбик.

После перерыва львовянам неожиданно удалось сократить отставание в счете до минимума. На 63-й минуте забил Ярослав Богунов, а на 81-й точный удар нанес Артем Мильченко.

Однако спастись от поражения "Львов" не сумел. Зато подопечные Александра Кучера ответили своими двумя голами. На 84-й минуте забил Эдуард Сарапий. А в компенсированное время точку в матче поставил Довбик, оформив таким образом дубль.

"Днепр-1" (45 очков) идет на втором месте, сократив отставание от лидера – донецкого "Шахтер" – до одного балла. "Львов" замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе 13 пунктов.

В следующем туре днепряне 15 апреля сыграют с "Зарей", а львовский клуб 12 апреля встретится с "Шахтером" в перенесенном матче 6-го тура.

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