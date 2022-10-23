Семь голов на двоих: "Интер" в матче-триллере вырвал победу над "Фиорентиной" в Серии А (видео)

Миланский "Интер" на выезде одолел "Фиорентину" в сверхрезультативном матче 11-го тура итальянской Серии А - 3:4 .

Уже на второй минуте "черно-синие" вышли вперед усилиями Николо Бареллы, а на 15-й минуте Лаутаро Мартинес укрепил преимущество гостей.

Еще до перерыва "фиалки" ответили голом Артура Кабрала с пенальти, а на 60-й минуте Нанитамо Иконе сравнял счет в поединке.

На 73-й минуте Мартинес оформил дубль, реализовав пенальти. Однако на последней минуте основного времени Лука Йович снова сделал счет равным. Развязка этого увлекательного противостояния стала драматичной - на 90+5 минуте экс-футболист донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян принес миланцам победу.

Фиорентина - Интер: обзор матча

"Интер" с 21 баллом поднялся на седьмую строчку в Серии А. "Фиорентина" с 10 очками занимает 13-е место.

В следующем туре "нерадзурри" 29 октября будут принимать "Сампдорию", а "фиалки" на следующий день сыграют против "Специи", за которую выступает украинский полузащитник Виктор Коваленко.

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