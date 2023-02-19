Семь голов на двоих: Месси принес ПСЖ драматичную победу над командой экс-тренера "Шахтера" (видео)

Аргентинец забил решающий мяч со штрафного в компенсированное время.

ПСЖ на собственном поле обыграл "Лилль" в центральном матче 24-го тура чемпионата Франции – 4:3 .

За первые 17 минут поединка парижане дважды поразили ворота соперника – отличились Килиан Мбаппе и Неймар. До перерыва гости сократили отставание усилиями Бафоде Диаките.

На 58-й минуте "Лилль" восстановил паритет во встрече – Джонатан Дэвид реализовал пенальти. А еще через 11 минут "доги", которых возглавляет бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, уже были впереди – гол забил Жонатан Бамба.

Однако подопечные Кристофа Гальтье смогли совершить камбэк. На 87-й минуте Мбаппе сравнял счет, оформив дубль. А на 90+4-й минуте Лионель Месси ударом со штрафного вырвал для парижан победу.

Обзор матча

ПСЖ (57 очков) остался лидером чемпионата Франции. "Лилль" (41 балл) занимает пятое место.

В следующем туре парижане 26 февраля на выезде сыграют с "Марселем" украинца Руслана Малиновского, 24 февраля "Лилль" будет принимать "Брест".

Читайте также:

Соболь дебютным ассистом помог своему клубу покинуть зону вылета в чемпионате Франции (видео)

"Реал" без Лунина одержал непростую победу в Ла Лиге и продолжил погоню за "Барселоной" (видео)

Дебютный гол Зинченко помог "Арсеналу" совершить камбэк и вернуть лидерство в АПЛ (видео)