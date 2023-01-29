Семь голов на двоих: "Милан" потерпел сокрушительное фиаско в сверхрезультативном матче Серии А (видео)

"Милан" разгромно уступил "Сассуоло" в домашнем поединке 20-го тура итальянской Серии А – 2:5 .

В первом тайме "черно-зеленые" неожиданно трижды поразили ворота хозяев. Отличились Грегуар Дефрель, Давиде Фраттези и Доменико Берарди. Команда Стефано Пиоли ответила только голом Оливье Жиру. Французский нападающий также мог оформить дубль, но его первый мяч был отменен из-за офсайда.

На старте второй половины встречи Арман Лорьенте довел дело до разгрома, реализовав пенальти. На 55-й минуте Анте Ребич мог сократить отставание "россонери", но и это взятие ворот не было засчитано из-за положения вне игры.

В конце встречи команды обменялись голами – Матеус Энрике забил пятый мяч в ворота "Милана", на что хозяева смогли ответить только раз усилиями Дивока Ориги.

Обзор матча

Для "россонери" это поражение стало вторым подряд в чемпионате Италии. Подопечные Пиоли не знают вкуса побед уже в течение четырех поединков Серии А.

"Милан" (38 очков) занимает четвертое место в таблице Серии А и рискует по итогам этого тура вылететь из зоны Лиги чемпионов. "Сассуоло" располагается на 16-й позиции, имея 20 баллов.

В следующем туре действующий чемпион Италии 5 февраля на выезде сыграет с "Интером", а "черно-зеленые" днем ранее примут "Аталанту".

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