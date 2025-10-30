- Дата публикации
Категория
Проспорт
Семь голов на двоих: определился последний четвертьфиналист Кубка Украины по футболу
"Металлист 1925" в сверхрезультативном матче победил "Агробизнес".
Харьковский "Металлист 1925" вышел в четвертьфинал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
В 1/8 финала харьковчане в сверхрезультативном матче (4:3) обыграли "Агробизнес" из города Волочиск Хмельницкой области, который выступает в Первой лиге.
В первом тайме "Металлист 1925" забил в ворота соперника три "сухих" мяча – дубль оформил Питер Итодо, еще один гол в активе Ивана Калюжного.
На старте второй половины встречи подопечные Младена Бартуловича забили четвертый мяч усилиями Дениса Антюха.
"Агробизнес" сумел отыграть три мяча - отличились Максим Войтиховский, Иван Гаврушко и Роман Толочко, но на больше команды не хватило.
Полное видео матча "Металлист 1925" – "Агробизнес"
"Металлист 1925" – последний клуб, который завоевал путевку в четвертьфинал Кубка Украины-2025/26.
Ранее в 1/4 финала также вышли "Чернигов", черновицкая "Буковина", киевский "Локомотив", петровский "Ингулец", черкасский ЛНЗ, киевское "Динамо" и "Феникс-Мариуполь".
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".