Проспорт
133
1 мин

Семь голов на двоих: определился последний четвертьфиналист Кубка Украины по футболу

"Металлист 1925" в сверхрезультативном матче победил "Агробизнес".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Металлист 1925"

"Металлист 1925" / © ФК Металлист 1925

Харьковский "Металлист 1925" вышел в четвертьфинал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

В 1/8 финала харьковчане в сверхрезультативном матче (4:3) обыграли "Агробизнес" из города Волочиск Хмельницкой области, который выступает в Первой лиге.

В первом тайме "Металлист 1925" забил в ворота соперника три "сухих" мяча – дубль оформил Питер Итодо, еще один гол в активе Ивана Калюжного.

На старте второй половины встречи подопечные Младена Бартуловича забили четвертый мяч усилиями Дениса Антюха.

"Агробизнес" сумел отыграть три мяча - отличились Максим Войтиховский, Иван Гаврушко и Роман Толочко, но на больше команды не хватило.

Полное видео матча "Металлист 1925" – "Агробизнес"

"Металлист 1925" – последний клуб, который завоевал путевку в четвертьфинал Кубка Украины-2025/26.

Ранее в 1/4 финала также вышли "Чернигов", черновицкая "Буковина", киевский "Локомотив", петровский "Ингулец", черкасский ЛНЗ, киевское "Динамо" и "Феникс-Мариуполь".

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

133
