Семь голов на двоих: ПСЖ разбил "Монако" в ярком матче чемпионата Франции (видео)

Парижане одержали шестую победу подряд и закрепились на первом месте Лиги 1.

ПСЖ разгромил "Монако" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" завершился со счетом 5:2 .

На 14-й минуте "монегаски" могли выходить вперед, но гол Вандерсона был отменен из-за офсайда. Через четыре минуты хозяева поля ответили – счет в игре открыл Гонсалу Рамуш.

Прошло еще четыре минуты и "красно-белые" отыгрались – точный удар нанес Такуми Минамино.

Однако на перерыв парижалы ушли в роли лидера, поскольку на 39-й минуте пенальти реализовал Килиан Мбаппе.

Во втором тайме команда Луиса Энрике смогла развить свой успех. На 70-й минуте забил Усман Дембеле, а спустя еще две минуты Витинья увеличил преимущество ПСЖ до трех мячей.

На 75-й минуте Фоларин Балогун поразил сетку ворот парижского клуба, подарив "Монако" небольшую надежду на камбэк.

Но действующий чемпион Франции уверенно довел дело до победы, забив в компенсированное время еще один гол – на 90+6-й минуте точку в этом матче поставил Рандаль Коло Муани.

Обзор матча ПСЖ – "Монако"

Одержав шестую подряд победу в чемпионате , ПСЖ (30 очков) закрепился на первом месте турнирной таблицы. "Монако" (24 балла) занимает третью позицию.

В следующем туре Лиги 1 парижане на выезде сыграют против "Гавра", а "монегаски" примут "Монпелье". Оба матча состоятся 3 декабря. Перед этим, 28 ноября, ПСЖ дома встретится с "Ньюкаслом" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Читайте также:

"Шахтер" и "Полесье" расписали ничью в центральном матче 15-го тура УПЛ (видео)

Маккаби Тель-Авив – Заря: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

АПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица