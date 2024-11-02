Семь мячей на двоих: "Жирона" без Цыганкова победила в феерическом матче чемпионата Испании (видео)

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова одолела "Леганес" в сверхрезультативном домашнем поединке 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершилась со счетом 4:3 .

На 21-й минуте встречи хозяев вывел вперед Мигель Гутьеррес, но уже через три минуты за гостей забил Ренато Тапия, сравняв счет.

На 31-й минуте каталонцы снова повели в счете благодаря голу Арнау Мартинеса, однако перед перерывом гости восстановили паритет в игре усилиями Хуана Круса.

Во втором тайме подопечные Мичела в очередной раз вырвались вперед – на 62-й минуте пенальти реализовал Кристиан Стуани, а на 73-й автоголом отличился защитник "Леганеса" Серхио Гонсалес.

Гости попытались спастись от поражения – на 77-й минуте Мунир Эль-Хаддади сократил отставание своей команды до минимума, но "Жирона" таки смогла удержать победный результат.

Отметим, что Цыганков остался вне заявки "бело-красных" на этот поединок из-за мышечной травмы.

Обзор матча "Жирона" – "Леганес"

После этой победы "Жирона" (15 очков) поднялась на десятое место в Ла Лиге. "Леганес" (11 баллов) находится на 15-й позиции.

В следующем туре чемпионата Испании команда Цыганкова 10 ноября на выезде встретится с "Хетафе", а "Леганес" днем ранее примет "Севилью".

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