Марта Костюк / © Associated Press

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Семь украинских теннисисток автоматически попали в основную сетку US Open-2026.

Список участников обнародовали организаторы турнира.

В него вошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

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В резервном списке находятся еще четыре украинца: Виталий Сачко (в мужском турнире), а также Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая (в женском). Однако все они, скорее всего, будут бороться за выход в основную сетку турнира через квалификацию.

Матчи основной сетки US Open-2026 состоятся с 30 августа по 13 сентября.

Отметим, что US Open является одним из четырех самых престижных турниров в мировом теннисе и входит в серию Grand Slam вместе с Australian Open, Уимблдоном и Roland Garros.

Напомним, на недавнем Уимблдоне украинская теннисистка Марта Костюк дошла до полуфинала, повторив национальный рекорд на турнирах Grand Slam.

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