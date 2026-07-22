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Семь украинских теннисисток автоматически попали в основную сетку US Open-2026
Матчи основной сетки US Open-2026 состоятся с 30 августа по 13 сентября.
Семь украинских теннисисток автоматически попали в основную сетку US Open-2026.
Список участников обнародовали организаторы турнира.
В него вошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
В резервном списке находятся еще четыре украинца: Виталий Сачко (в мужском турнире), а также Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая (в женском). Однако все они, скорее всего, будут бороться за выход в основную сетку турнира через квалификацию.
Матчи основной сетки US Open-2026 состоятся с 30 августа по 13 сентября.
Отметим, что US Open является одним из четырех самых престижных турниров в мировом теннисе и входит в серию Grand Slam вместе с Australian Open, Уимблдоном и Roland Garros.
Напомним, на недавнем Уимблдоне украинская теннисистка Марта Костюк дошла до полуфинала, повторив национальный рекорд на турнирах Grand Slam.