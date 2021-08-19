Семейные интриги: британскую бильярдистку освистали фанаты за скандальный поступок в матче с бывшим мужем (видео)

Семейные интриги: британскую бильярдистку освистали фанаты за скандальный поступок в матче с бывшим мужем (видео)

Ролик стал вирусным в сети.

Скандальный эпизод случился перед началом поединка первого раунда турнира по снукеру British Open между Марком Алленом и Рианн Эванс.

Последняя отказалась поприветствовать соперника, когда тот протянул к ней кулак, как того требуют организаторы в условиях пандемии коронавируса. Однако девушка проигнорировала действия Марка.

Поступок Рианн вызвал неодобрительный свист со стороны зрителей.

#LoveIsland a bit tame compared to the snooker, where Reanne Evans has refused to shake the hand of former partner Mark Allen pic.twitter.com/kXhFAXkSk8 — Dean Van Nguyen (@deanvannguyen) August 16, 2021

Аллен и Эванс - бывшие муж и жена. Они расстались еще 13 лет назад. У пары есть совместная 14-летняя дочь. До сих пор между Марком и Рианн идут судебные разбирательства относительно алиментов на ребенка. Этим и объясняются неприязнь между бывшими супругами.

Аллен - чемпион мира и Европы среди любителей.

Эванс - 12-кратная чемпионка мира по снукеру среди женщин.

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