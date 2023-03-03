Семейный успех Вернидубов: "Кривбасс" обыграл "Колос" в матче-открытии второго круга УПЛ (видео)

"Кривбасс" оказался сильнее "Колоса" в стартовом матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Кривом Роге завершился со счетом 1:0 .

В первом тайме ни одна из команд не смогла забить. А вот после перерыва "Кривбасс" вырвал победу – на 60-й минуте точным ударом после розыгрыша углового отличился Виталий Вернидуб, который является сыном наставника криворожцев Юрия Вернидуба.

Обзор матча

Отметим, что именно этим поединком начался второй круг чемпионата Украины. Завершение сезона, который состоит из тридцати туров, запланировано на 3 июня.

После победы "Кривбасс" (21 очко) поднялся на шестое место в таблице УПЛ. "Колос" (20 баллов) опустился на седьмую позицию.

В следующем туре криворожцы сыграют с "Шахтером", а "Колос" встретится с "Рухом". Оба матча состоятся 12 марта.

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