Семья Шумахера будет судиться с немецким журналом из-за интервью, выдуманного искусственным интеллектом

"Красный барон" не появлялся на публике с 2013 года, когда получил черепно-мозговую травму.

Семья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера планирует судебный иск против немецкого еженедельника Die Aktuelle, опубликовавшего фейковое "интервью" со знаменитым пилотом.

Об этом сообщает издание Reuters.

Немецкий журнал решил воспользоваться программой искусственного интеллекта и с ее помощью сгенерировал ответы на вопросы к Шумахеру.

Материал под названием "Моя жизнь полностью изменилась" вышел на первой странице журнала с фотографией Шумахера под заголовками "Первое интервью" и "Мировая сенсация".

Этот week German magazine Die Aktuelle is getting lots of pushback for running what they billed to be: “Michael Schumacher: the first interview!”



Таблоид используется AI -генерированная платформа conversation . — Sportico (@Sportico) April 19, 2023

О том, что это не подлинное интервью Михаэля, а плоды работы искусственного интеллекта, в журнале было написано мелким штрифтом, что ввело в заблуждение многих читателей.

"Моя жизнь полностью изменилась после падения. Это было ужасное время для моей жены, детей и всей семьи", "Я был настолько травмирован, что месяцами лежал в искусственной коме, иначе мой организм не мог бы справиться со всем", – говорится в так называемом "интервью".

Что известно о состоянии здоровья Михаэля Шумахера после черепно-мозговой травмы

В декабря 2013 года Шумахер получил ужасную травмы головы во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. Гонщику тогда провели несколько срочных операций, он провел шесть месяцев в коме.

В сентябре 2019-го Михаэля доставили в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа, где планировалась операция по пересадке стволовых клеток в сердечную ткань. Тогда одна из сотрудниц клиники отметила, что автогонщик был в сознании.

В ноябре того же года жену гонщика обвинили в сокрытии правды о состоянии Михаэля. Та ответила, что он в надежных руках, а конфиденциальность о его здоровье – пожелание гонщика.

В сентябре 2020-го швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер объяснил, почему стал Михаэля после мозговой травмы не улучшится.

Читайте также:

Коснулся паха во время троллинга с трибун: Роналду вызвал скандал в Саудовской Аравии (видео)

На войне с Россией погиб многократный чемпион Украины по гребле

Машина для забивания голов: Холанд установил новый бомбардирский рекорд в плей-офф Лиги чемпионов