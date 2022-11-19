Сенегал – Нидерланды: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Африканская сборная без своего лидера будет противостоять одному из фаворитов турнира.
В понедельник, 21 ноября, в матче 1-го тура группы А чемпионата мира-2022 по футболу сборная Сенегала встретится с Нидерландами.
Поединок состоится на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе – столице Катара. Арена, построенная специально для проведения Мундиаля и открытая в 2021 году, рассчитана на 40 тысяч зрителей. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
Кроме Сенегала и Нидерландов, в квартет А также попали сборные Катара и Эквадора. Они сыграют между собой в матче-открытии ЧМ-2022, который состоится в воскресенье, 20 ноября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.
В плей-офф по итогам трех туров выйдут две лучшие команды каждой группы.
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Где смотреть матч Сенегал – Нидерланды
На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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Прогнозы букмекеров на матч Сенегал – Нидерланды
Букмекеры в будущем противостоянии предпочитают "Оранжевые". На победу нидерландцев можно поставить с коэффициентом 1,60. Ничья – 3,90. Успех африканцев станет сенсацией – 6,80.
Добавим, что Мундиаль в Катаре из-за травмы пропустит лидер сборной Сенегала и мюнхенской "Баварии" Садио Мане.
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