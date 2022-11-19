Сенегал – Нидерланды: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Африканская сборная без своего лидера будет противостоять одному из фаворитов турнира.

В понедельник, 21 ноября, в матче 1-го тура группы А чемпионата мира-2022 по футболу сборная Сенегала встретится с Нидерландами.

Поединок состоится на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе – столице Катара. Арена, построенная специально для проведения Мундиаля и открытая в 2021 году, рассчитана на 40 тысяч зрителей. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Кроме Сенегала и Нидерландов, в квартет А также попали сборные Катара и Эквадора. Они сыграют между собой в матче-открытии ЧМ-2022, который состоится в воскресенье, 20 ноября. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

В плей-офф по итогам трех туров выйдут две лучшие команды каждой группы.

Смотрите также: Чемпионат мира по футболу 2022: группы и турнирные таблицы

Где смотреть матч Сенегал – Нидерланды

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Смотрите также: Чемпионат мира по футболу-2022: кто будет транслировать турнир в Украине, где смотреть матчи

Прогнозы букмекеров на матч Сенегал – Нидерланды

Букмекеры в будущем противостоянии предпочитают "Оранжевые". На победу нидерландцев можно поставить с коэффициентом 1,60. Ничья – 3,90. Успех африканцев станет сенсацией – 6,80.

Добавим, что Мундиаль в Катаре из-за травмы пропустит лидер сборной Сенегала и мюнхенской "Баварии" Садио Мане.

Читайте также:

Бедуинская палатка, лодки дау и арена из контейнеров: что известно о стадионах ЧМ-2022 по футболу

Рекордные призовые: сколько заработают сборные-участницы чемпионата мира-2022 по футболу

Букмекеры определили фаворитов чемпионата мира-2022: кому прочат победу на Мундиале