Сенегал обыграл Катар на ЧМ-2022: хозяева забили свой дебютный гол на Мундиалях

Команда-хозяйка турнира остается без очков после двух туров группового раунда.

В пятницу, 25 ноября, в рамках 2-го тура группы А чемпионата мира-2022 по футболу сборная Сенегала победила команду Катара. Встреча на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе закончилась со счетом 1:3 .

Африканцы вышли вперед под занавес первого тайма – защитник хозяев Булем Хоухи упал на газон в собственной штрафной, не сумев выбить мяч. Его ошибкой мгновенно воспользовался Була Диа и с близкого расстояния пробил мимо голкипера.

На старте второй половины поединка сенегальцы удвоили свое преимущество – Фамара Дьедиу сыграл на опережение после подачи с углового и головой переправил мяч в сетку.

После второго пропущенного мяча хозяева большими силами пошли в атаку и смогли сократить отставание. Мохаммед Мунтари головой замкнул навес с правого фланга, забив первый гол сборной Катара на чемпионатах мира.

Однако избежать поражения катарцам не удалось. На 84-й минуте нападающий "Марселя" Бамба Дьенг отправил третий мяч в ворота Катара и снял вопрос о победителе этой дуэли.

Обзор матча

Отметим, что Катар проиграл второй поединок подряд на домашнем Мундиале. В матче-открытии ЧМ-2022 сборная страны-хозяйки уступила Эквадору со счетом 0:2.

В другом матче 2-го тура этого квартета сборная Нидерландов сыграет с Эквадором. Этот поединок также состоится 25 ноября, но в 18:00 по киевскому времени.

с Эквадором. Этот поединок также состоится 25 ноября, но в 18:00 по киевскому времени. На данный момент Нидерланды, Эквадор и Сенегал имеют по три очка. Катар без единого набранного пункта занимает последнюю строчку. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

Матчи заключительного, третьего, тура состоятся 29 ноября: Эквадор – Сенегал, Нидерланды – Катар.

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