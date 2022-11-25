Сенегал обыграл Катар на ЧМ-2022: хозяева забили свой дебютный гол на Мундиалях

Команда-хозяйка турнира остается без очков после двух туров группового раунда.
В пятницу, 25 ноября, в рамках 2-го тура группы А чемпионата мира-2022 по футболу сборная Сенегала победила команду Катара. Встреча на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе закончилась со счетом 1:3.
Африканцы вышли вперед под занавес первого тайма – защитник хозяев Булем Хоухи упал на газон в собственной штрафной, не сумев выбить мяч. Его ошибкой мгновенно воспользовался Була Диа и с близкого расстояния пробил мимо голкипера.
На старте второй половины поединка сенегальцы удвоили свое преимущество – Фамара Дьедиу сыграл на опережение после подачи с углового и головой переправил мяч в сетку.
После второго пропущенного мяча хозяева большими силами пошли в атаку и смогли сократить отставание. Мохаммед Мунтари головой замкнул навес с правого фланга, забив первый гол сборной Катара на чемпионатах мира.
Однако избежать поражения катарцам не удалось. На 84-й минуте нападающий "Марселя" Бамба Дьенг отправил третий мяч в ворота Катара и снял вопрос о победителе этой дуэли.
Обзор матча
Отметим, что Катар проиграл второй поединок подряд на домашнем Мундиале. В матче-открытии ЧМ-2022 сборная страны-хозяйки уступила Эквадору со счетом 0:2.
- В другом матче 2-го тура этого квартета сборная Нидерландов сыграет с Эквадором. Этот поединок также состоится 25 ноября, но в 18:00 по киевскому времени.
- На данный момент Нидерланды, Эквадор и Сенегал имеют по три очка. Катар без единого набранного пункта занимает последнюю строчку. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.
- Матчи заключительного, третьего, тура состоятся 29 ноября: Эквадор – Сенегал, Нидерланды – Катар.
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