Сенегальский талант "Динамо" блестящим голом начал разгром "Миная" U-19 (видео)

Молодежная команда "бело-синих" отправила в ворота соперника 5 голов.

В рамках 16-го тура юношеского первенства Украины "Динамо" U-19 сокрушило команду сверстников из "Миная".

На 29-й минуте поединка сенегальский нападающий столичного клуба Самба Диалло отметился эффектным голом в ворота соперника после передачи Игоря Горбача пяткой. Легионер ударил через себя и точно поразил цель.

После этого киевляне продолжили разгром соперника и отправили в ворота еще три гола. Финальный свисток зафиксировал счет – 5:0.

Сенегалец забил 10-й гол в чемпионате U-19. Он остается лучшим бомбардиром "Динамо" в юношеском первенстве.

"Динамо" U-19 занимает третью позицию в турнирной таблице юношеского первенства Украины, имея 34 очка в активе. Лидерство чемпионата удерживает донецкий "Шахтер", на втором месте — харьковский "Металлист".

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