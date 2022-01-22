Сенсации Зимних Олимпийских игр: спортсмены, вошедшие в историю соревнований

История Зимней Олимпиады помнит многие удивительные рекорды.

В пятницу, 4 февраля, в китайской столице Пекине начнутся Олимпийские игры-2022.

Пока олимпийские фанаты по всему миру с нетерпением ожидают очередных сенсаций, ТСН Проспорт собрал для вас список спортсменов, которым удалось разрушить барьеры на зимней Олимпиаде.

Эрик Хайден

Американский конькобежец Эрик Хайден выиграл пять золотых индивидуальных медалей на одной Олимпиаде. Спортсмену удалось добиться такого результата на Олимпиаде-1980, проходившей в Лейк-Плэсиде. Он выиграл золото во всех дисциплинах конькобежного спорта: 500 м, 1000 м, 10 000 м.

Благодаря этому Хайден установил два дополнительных рекорда, которые сохраняются и по сей день:

Единственный спортсмен в истории конькобежного спорта, выигравший медаль во всех пяти дисциплинах на одной Олимпиаде;

Единственный спортсмен, выигравший золото во всех дисциплинах;

Спортсмен с самым большим количеством золотых медалей на одной Олимпиаде.

Кроме того, Хайден установил четыре олимпийских рекорда и один мировой рекорд в Лейк-Плэсиде, а также выиграл больше золотых медалей, чем большинство стран (кроме СССР с 10 медалями и Восточной Германии с 9 медалями).

Деби Томас

Спортсменка стала бронозовой медалисткой на Олимпийских играх-1988 в Калгари, Канада. Третье место Томас войдет в историю как первая медаль чернокожей спортсменки на Олимпийских играх.

14 лет спустя, на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, Вонетта Флауэрс (США, бобслей) и Жаре Игинла (Канада, хоккей) станут первой и второй чернокожими спортсменками, выигравшими золото на зимней Олимпиаде. На Олимпиаде-2006 в Турине конькобежка Шани Дэвис станет первым чернокожим спортсменом, завоевавшим индивидуальное золото на зимней Олимпиаде.

Эрик Рэдфорд

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На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он выиграл командное золото с партнершей Меган Дюамель в фигурном катании.

"Для меня очень важно, что эта победа сможет вдохновить других атлетов ЛГБТ", — отметил Редфорд в интервью Global News после победы.

Отметим, формат командных соревнований впервые появился на Олимпиаде-2014 в Сочи. Каждая страна борется за наибольшее количество очков, набранных в мужской, женской, парной дисциплинах, а также в танцах на льду.

Брайан Орсер и Мидори Ито

Канадский фигурист Брайан Орсер на Олимпиаде-1984 в Сараево впервые среди мужчин удалось выполнить тройной аксель в олимпийском турнире, что позволило ему выиграть серебро.

С того момента тройной аксель стал довольно частым элементом в исполнении мужчин, однако только три женщины совершили сложный скачок на Олимпиаде.

Японская фигуристка Мидори Ито стала первой женщиной, исполнившей тройной аксель. Ей удалось выполнить элемент в женском одиночном катании на Олимпиаде-1992 в Альбервилле, где она выиграла серебро.

Другие женщины, которым удалось освоить этот сложный скачок на Олимпиаде – японская фигуристка Мао Осада (2010 и 2014) и американская спортсменка Мирай Накаса (2018).

Кадзуйоси Фунаки

На Олимпиаде-1998 в Нагано Кадзуйосе Фунаки сумел побить невероятный рекорд. Он набрал максимум баллов в личном первенстве на большом трамплине.

Фунаки стал первым олимпийцем, получившим идеальное количество баллов за прыжок, и вторым спортсменом, которому удалось добиться такого результата на международном соревновании (первым стал австриец Тони Иннауэр в 1976 году).

Эстер Ледецкая

Чешская спортсменка Эстер Ледецкая войдет в историю, как первая женщина, выигравшая золото в двух разных дисциплинах на одной Олимпиаде.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Ледецкая, дебютировавшая на Олимпиаде в горных лыжах, удивила мир спорта победой в 0,01 секунду в супер-гиганте. До Олимпиады спортсменка занимала 68 место в рейтинге Кубка мира и ни разу не поднималась на подиум Кубков мира.

Через неделю Ледецкая продолжила соперничать на Олимпиаде и выиграла золото в параллельном слаломе на сноуборде на той же Олимпиаде.

До двойного золота Ледецкие в Пхенчхане ни одному спортсмену не удавалось поучаствовать и в горных лыжах, и в сноуборде, не говоря уже о медалях в обеих дисциплинах.

Отметим, что спортсменка будет состязаться в обоих видах спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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