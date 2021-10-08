Сенсационная бомба: женская сборная Украины по гандболу одолела на выезде "бронзовых" призеров Чемпионата Европы

"Сине-желтые" совершили камбэк во второй половине встречи.
Женская сборная Украины по гандболу победой стартовала на отборе к Чемпионату Европы-2022.
Команда Виталия Андронова на выезде сотворила настоящую сенсацию, одолев на выезде "бронзового" призера континентального первенства — сборную Хорватии со счетом 23:22.
Отметим, что после первого тайма "сине-желтые" уступали со счетом 15:11. Впрочем, во второй половине противостояния украинкам удался камбэк (12:7) и, как следствие, они все же сумели завершить поединок в свою пользу.
Fair to say @Ukrainianhandba are quite happy with their # ehfeuro2022 qualifiers win! #playwithheart pic.twitter.com/6zcsglQeJd— EHF EURO (@EHFEURO) October 7, 2021
Вашему вниманию состав сборной Украины:
Гладун, Балог, Воловник (1), Дмитришин, Дябло, Маркевич (3), Прокопяк, Поляк, Мелекесцева (1), Савчин (1), Смбатян (4), Стрюкова (3), Стельмах, Глибко (6), Левченко, Коновалова (4).
- В воскресенье, 10 октября, Украина дома сыграет против чемпионок Олимпиады-2020 — сборной Франции. Начала матча — в 18:00;
- 24 команды участницы 2-го этапа отборочного турнира к Евро-2022 разделены на 6 групп по 4 команды. По две лучшие команды каждой из отборочных групп выйдут на Евро-2022.
Календарь женской сборной Украины в квалификации к Евро-2022:
- 10 октября. Украина — Франция;
- 2 марта. Украина — Чехия;
- 5 марта. Чехия — Украина;
- 20 апреля. Украина — Хорватия;
- 23 апреля. Франция — Украина.