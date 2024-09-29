Сенсационное фиаско: "Барселона" потерпела первое поражение в сезоне чемпионата Испании (видео)

Команда Ханси Флика остановила свое победное шествие на внутренней арене.

"Барселона" на выезде неожиданно уступила "Осасуне" в матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок в Памплоне завершился со счетом 4:2 .

Еще до перерыва хозяева шокировали каталонцев двумя голами. На 18-й минуте встречи счет открыл Анте Будимир, а на 28-й преимущество своей команды укрепил Брайан Сарагоса.

В начале второго тайма "сине-гранатовые" сократили отставание в счете – на 53-й минуте отличился Пау Виктор.

Но памплонцы на 72-й минуте снова повели с разницей в два мяча – Будимир реализовал пенальти.

На 85-й минуте Альберт Бретонес забил четвертый гол в ворота "блаугранас". Подопечные Ханси Флика сумели ответить лишь мячом 17-летнего Ламина Ямаля за минуту до конца основного времени матча.

Обзор матча "Осасуна" – "Барселона"

Таким образом, "Барселона" потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Примеры. "Сине-гранатовые" с 21 очком продолжают лидировать в чемпионате Испании, опережая на 4 балла мадридский "Реал", который провел на один поединок меньше. "Осасуна" (14 пунктов) поднялась на шестую позицию.

В следующем туре Ла Лиги каталонцы 6 октября на выезде сыграют с "Алавесом", а "Осасуна" днем ранее приедет в гости к "Хетафе".

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