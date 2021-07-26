Сенсационное фиаско: титулованная украинская саблистка Харлан вылетела в первом раунде Олимпиады-2020

Лидер мирового рейтинга осталась без медалей Игр в Токио.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан не смогла преодолеть стартовый раунд Олимпийских игр-2020 в Токио.

Олимпийская чемпионка Пекина-2008, шестикратная чемпионка мира и первый номер рейтинга покинула Игры в Токио уже после первого поединка, уступив представительнице Китая Хенгуй Ян - 12:15.

Начало боя было за нашей спортсменкой - она вела в счете 6:2. Однако затем позволила сопернице выйти вперед - 6:8 и 7:10. Далее Харлан сумела перевернуть ситуацию в свою пользу и снова вышла в лидеры 11:10. Но китаянка смогла мощно ответить - четыре подряд пропущенные уколы, а также обмен еще одним, заставили титулованную украинку попрощаться с надеждами на медали в Токио.

Таким образом, Харлан уже на стадии 1/16 финала завершила выступления на Олимпиаде-2020. В командных соревнованиях по фехтованию на саблях Украина не смогла квалифицироваться на Игры в Токио.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Перед стартом третьего дня Олимпиады в Токио в активе Украины две "бронзы", которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 26 июля в нашей онлайн-трансляции.

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