Сенсационный обидчик Владимира Кличко дал подсказку Фьюри перед реваншем с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леймон Брюстер высказался на тему грядущего боя-реванша между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

51-летний американец поделился своим мнением, что "Цыганский король" должен делать в ринге для победы над украинцем.

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"Я не знаю, что будет делать в ринге Фьюри. Тайсон – большой парень, который имеет невероятные навыки. Я считаю, что ему нужно провести поединок с Усиком так, как он бился с Уайлдером. Нужно постоянно прессинговать украинца, использовать преимущество в весе, быть грубым с Усиком.

Тайсон должен использовать свои длинные руки и удерживать Александра на дистанции. Важно заставить соперника страдать, чтобы добраться до него сквозь длинный джеб... Помните, как делал Кличко? Ты подходил к нему, он клинчевал и ты быстро уставал", – сказал Брюстер в комментарии Round Eight Boxing.

Отметим, что Брюстер известен своей сенсационной победой над Владимиром Кличко в апреле 2004 года. Тогда украинец проиграл техническим нокаутом в пятом раунде и упустил возможность завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.

В июле 2007 года Кличко-младший взял реванш у Брюстера, закончив бой победой после отказа соперника продолжать в шестом раунде.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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