Сенсационный результат в Киеве: "Динамо" не смогло обыграть главного аутсайдера УПЛ

Поединок сложился для "бело-синих" непросто.

Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Ингулец" в номинально выездном матче 4-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на столичном стадионе "Динамо" им. В. Лобановского завершилась вничью со счетом 1:1.

На протяжении всего поединка "бело-синие" имели ощутимое преимущество, но реализация в этот день была у них не на должном уровне. Также великолепно в воротах номинальных хозяев сыграл Богдан Шуст, отразивший восемь ударов.

Забить киевляне смогли лишь с помощью автогола. На 71-й минуте Михаил Шишка срезал мяч в свои ворота после прострела Александра Караваева.

upl.ua

Однако прошло всего пять минут, и "Ингулец" неожиданно отыгрался. Это Илья Коваленко поразил девятку ворот номинальных гостей ударом из пределов штрафной площади.

Вырвать победу для "бело-синих" мог Жерсон Родригес, но его удар в падении через себя невероятным образом потянул Шуст.

"Динамо" набрало 10 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ. Для "Ингульца" это первый набранный балл, он идет последним, 16-м.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 5-м туре "Динамо" 22 августа примет черниговскую "Десну", а "Ингулец" днем позже на выезде встретится со "Львовом".

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