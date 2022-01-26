Сенсационный шедевр: на Кубке Африки забили феерический гол в "девятку" с дальней дистанции (видео)

Сенсационный шедевр: на Кубке Африки забили феерический гол в "девятку" с дальней дистанции (видео)

Форвард сборной Малави ошеломил марокканцев на старте поединка.

Шикарный забитый мяч увидели болельщики в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Марокко и Малави.

Марокканцы были абсолютными фаворитами противостояния, но номинальные гости смогли удивить и открыли счет уже на седьмой минуте. Нападающий сборной Малави Габадиньо Мханго отличился настоящим шедевром. Почти с 40 метров он решил пробить по воротам, когда этого никто не ожидал, и закрутил мяч в дальнюю "девятку".

Очевидно, что этот гол будет претендовать на звание лучшего на турнире.

Правда, добиться успеха по итогам поединка команде Малави не удалось. Голы форварда "Севильи" Юссефа Эн-Несери и защитника миланского "Интера" Ашрафа Хакими вывели Марокко в четвертьфинал Кубка Африки (2:1).

Ранее ТСН Проспорт писал, что перед матчем Кубка Африки произошла давка: по меньшей мере шесть человек погибли.

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