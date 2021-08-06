Сенсационный уход Месси из "Барселоны": букмекеры назвали фаворитов в борьбе за аргентинца

Сенсационный уход Месси из "Барселоны": букмекеры назвали фаворитов в борьбе за аргентинца

Футболист впервые в своей карьере сменит клубную прописку.

В четверг, 5 августа, "Барселона" шокировала новостью об уходе из клуба аргентинского форварда Лионеля Месси. В заявлении клуба сказано, что стороны хотели подписать новый контракт, но не смогли из-за финансовых препятствий.

Букмекеры уже начали принимать ставки на то, где продолжит карьеру 34-летний нападающий. Вот кто по их мнению является фаворитом в борьбе за аргентинца.

Самым вероятным местом продолжения карьеры для Месси букмекеры видят ПСЖ - на его переход в парижский клуб предлагается коэффициент 1.57.

Котировка на то, что Лионель все же останется в "Барселоне", несмотря на заявление клуба, - 3.00. Вероятность подписания форварда английским "Манчестер Сити" оценена в 6.50.

Дальше среди претендентов на игрока расположились:

любой клуб из американской MLS - 15.00

"Манчестер Юнайтед" - 19.00

"Ньюэллз Олд Бойз" - 19.00

"Интер" - 20.00

"Ювентус" - 21.00

"Челси" - 21.00

"Ливерпуль" - 26.00

Месси выступает за "Барселону" с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги Чемпионов, получил шесть "Золотых мячей". Это также является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Месси хотел остаться в "Барселоне", но отец и семья подталкивали Лионеля к переходу во французский ПСЖ.

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