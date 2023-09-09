Сенсационный вылет сборной США: определились финалисты ЧМ-2023 по баскетболу (видео)

Стали известны финалисты мужского чемпионата мира-2023 по баскетболу. В решающем матче планетарного первенства сыграют сборные Германии и Сербии.

В 1/2 финала немцы сенсационно победили американцев. Поединок завершился поражением команды США со счетом 111:113 (31:33, 29:26, 24:35, 27:19).

Отметим, что сборная США во второй раз подряд не смогла дойти до финала ЧМ. В общей сложности американцы являются рекордсменами по победам на чемпионатах мира – 5 титулов.

В свою очередь, сборная Германии впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира по баскетболу.

Обзор матча

В другом полуфинале сербы обыграли сборную Канады со счетом 95:86 (23:15, 29:24, 23:24, 20:23).

Сербия сыграет в финале ЧМ по баскетболу второй раз за последние три турнира – в 2014-м сербы в решающем матче проиграли США.

Обзор матча

Финальный поединок ЧМ-2023 между сборными Германии и Сербии состоится в воскресенье, 10 сентября. В тот же день сборные США и Канады посоревнуются за третье место.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала соперников в отборе мужского Евробаскета-2025.

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