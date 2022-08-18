Сенсационный вылет США и шесть шайб от Канады: определились полуфиналисты молодежного ЧМ-2022 по хоккею

На молодежном чемпионате мира по хоккею U-20 определились все полуфинальные пары турнира.

В четверг, 18 августа, в канадском Эдмонтоне определились все полуфинальные пары чемпионата мира-2022 по хоккею U-20.

На пути в полуфинал Канада обыграла Швейцарию (6:3), США сенсационно уступила Чехию (2:4), Финляндия обыграла Германию (5:2), а Швеция победила Латвию (2:1).

Таким образом, в 1/2 финала сыграют сборные Канады, Чехии, Финляндии и Швеции. Полуфинальные матчи будут сыграны 19 и 20 августа.

Чемпионат мира по хоккею U-20. Полуфиналы

19 августа

Канада – Чехия 23:00

20 августа

Швеция – Финляндия 03:00

Напомним, что Международная федерация по хоккею с шайбой (IIHF) отклонила апелляции РФ и РБ на отстранение от всех международных турниров.

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