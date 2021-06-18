Сенсация на Евро-2020: сборная Англии не смогла победить в старейшем международном дерби

Родоначальники футбола расписали ничью с шотландцами.

Сборные Англии и Шотландии сыграли вничью матч второго тура групповой стадии финальной части Чемпионата Европы-2020. Поединок квартета D на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 0:0.

Подопечные Гарета Саутгейта были явными фаворитами встречи, однако не порадовали своих болельщиков яркой игрой. За весь матч они нанесли по воротам соперников 9 ударов против 11 у шотландцев. Статистика ударов в створ вообще удивляет - 1:1.

Associated Press

Associated Press

Не такого все ждали от самого старого футбольного дерби на международной арене. Но на кону были очень высокие ставки, поэтому такой результат сохраняет шансы на выход в плей-офф и одним, и другим.

Associated Press

Associated Press

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В группе D также выступают Чехия и Хорватия. В поединке 2-го тура, который состоялся ранее, они расписали ничью 1:1 .

. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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