Сенсация на фоне трагедии: сборная Финляндии обыграла Данию в матче Евро-2020

Результат поединка вышел на второй план.

Сборная Финляндии одержала сенсационную победу над командой Дании в матче 1-го тура группы B Чемпионата Европы по футболу-2020. Поединок на стадионе "Паркен" в Копенгагене закончился со счетом 1:0 в пользу номинальных гостей.

Игра едва не завершилась трагедией. Под конец первого тайма прямо на поле потерял сознание ключевой полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен. Ему долгое время оказывали помощь. Партнеры же окружили Кристиана, не давая камерам зафиксировать, как работают медики.

Associated Press

Позже Эриксена унесли с поля на носилках. Игра была прервана на длительное время. Ожидалась, что ее могут и вовсе сегодня не доиграть. Но позже стало известно, что команды вернутся на поле.

После таких событий сама игра отошла на второй план. Лучше после такого шока себя проявили финны, которые открыли счет на 60-й минуте. Йоэль Похьянпало ударом головой пробил Каспера Шмейхеля, забив первый гол своей сборной в истории Чемпионатов Европы.

Associated Press

На 74-й минуте датчане могли сравнять счет, но Пьер Хейбьерг не реализовал пенальти. Его удар с 11-метровой отметки из угла своих ворот достал Лукас Градецки.

Сборная Дании создала еще несколько моментов, но избежать поражения так и не смогла.

Финляндия и Дания выступают в группе B , где их соперниками также являются Бельгия и Россия.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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