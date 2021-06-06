Сенсация на Гран-при Азербайджана: лидер сезона разбил болид, сын российского миллиардера обогнал Хэмилтона

Состоялся шестой этап королевских автогонок.
Гран-при Азербайджана "Формулы-1" завершился неожиданной победой Серхио Переса из "Ред Булла". Выиграть мексиканцу помогла авария его партнера по команде и лидера общего зачета в текущем сезоне Макса Ферстаппена, который из-за прокола разбил свой болид на 47-м круге, лидируя в гонке.
Действующий чемпион Льюис Хэмилтон ("Мерседес") допустил грубую ошибку после рестарта на 50-м круге и финишировал предпоследним - 15-м. Британца обогнал даже главный аутсайдер сезона - сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина Никита ("Хаас").
Результаты Гран-при Азербайджана
1. Серхио Перес ("Ред Булл") - 51 круг
2. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,385
3. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,377
4. Шарль Леклер ("Феррари") +3,828
5. Ландо Норрис ("Макларен") +4,754
6. Фернандо Алонсо ("Альпин") +6,382
7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +6,624
8. Карлос Сайнс ("Феррари") +7,709
9. Даниэль Риккардо ("Макларен") +8,874
10. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +9,576
11. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +10,254
12. Валттери Боттас ("Мерседес") +11,264
13. Мик Шумахер ("Хаас") +14,241
14. Никита Мазепин ("Хаас") +14,315
15. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +17,668
16. Николас Латифи ("Уильямс") +42,379
Сошли с дистанции:
Джордж Расселл ("Уильямс")
Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
Ланс Стролл ("Астон Мартин")
Эстебан Окон ("Альпин")
Положение в общем зачете:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 105 очков
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 101
3. Серхио Перес ("Ред Булл") - 69
4. Ландо Норрис ("Макларен") - 66
5. Шарль Леклер ("Феррари") - 52
6. Валттери Боттас ("Мерседес") - 47
7. Карлос Сайнс ("Феррари") - 42
8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") - 31
9. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") - 28
10. Даниэль Риккардо ("Макларен") - 26
11. Фернандо Алонсо ("Альпин") - 13
12. Эстебан Окон ("Альпин") - 12
13. Ланс Стролл ("Астон Мартин") - 9
14. Юки Цунода ("Альфа Таури") - 8
15. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") - 1
16. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") - 1
Положение команд в Кубке конструкторов
1. "Ред Булл" - 174 очка
2. "Мерседес" - 148
3. "Феррари" - 94
4. "Макларен" - 92
5. "Альфа Таури" - 39
6. "Астон Мартин" - 37
7. "Альпин" - 25
8. "Альфа Ромео" - 2
9. "Хаас" - 0
10. "Уильямс" - 0
- Заключительный этап "Формулы-1" в сезоне-2021 состоится 12 декабря.
- В минувшем сезоне чемпионом стал Хэмилтон, "Мерседес" выиграл Кубок конструкторов.