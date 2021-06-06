Сенсация на Гран-при Азербайджана: лидер сезона разбил болид, сын российского миллиардера обогнал Хэмилтона

Состоялся шестой этап королевских автогонок.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" завершился неожиданной победой Серхио Переса из "Ред Булла". Выиграть мексиканцу помогла авария его партнера по команде и лидера общего зачета в текущем сезоне Макса Ферстаппена, который из-за прокола разбил свой болид на 47-м круге, лидируя в гонке.

Действующий чемпион Льюис Хэмилтон ("Мерседес") допустил грубую ошибку после рестарта на 50-м круге и финишировал предпоследним - 15-м. Британца обогнал даже главный аутсайдер сезона - сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина Никита ("Хаас").

Результаты Гран-при Азербайджана

1. Серхио Перес ("Ред Булл") - 51 круг

2. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,385

3. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,377

4. Шарль Леклер ("Феррари") +3,828

5. Ландо Норрис ("Макларен") +4,754

6. Фернандо Алонсо ("Альпин") +6,382

7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +6,624

8. Карлос Сайнс ("Феррари") +7,709

9. Даниэль Риккардо ("Макларен") +8,874

10. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +9,576

11. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +10,254

12. Валттери Боттас ("Мерседес") +11,264

13. Мик Шумахер ("Хаас") +14,241

14. Никита Мазепин ("Хаас") +14,315

15. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +17,668

16. Николас Латифи ("Уильямс") +42,379

Сошли с дистанции:

Джордж Расселл ("Уильямс")

Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

Ланс Стролл ("Астон Мартин")

Эстебан Окон ("Альпин")

Положение в общем зачете:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 105 очков

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 101

3. Серхио Перес ("Ред Булл") - 69

4. Ландо Норрис ("Макларен") - 66

5. Шарль Леклер ("Феррари") - 52

6. Валттери Боттас ("Мерседес") - 47

7. Карлос Сайнс ("Феррари") - 42

8. Пьер Гасли ("Альфа Таури") - 31

9. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") - 28

10. Даниэль Риккардо ("Макларен") - 26

11. Фернандо Алонсо ("Альпин") - 13

12. Эстебан Окон ("Альпин") - 12

13. Ланс Стролл ("Астон Мартин") - 9

14. Юки Цунода ("Альфа Таури") - 8

15. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") - 1

16. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") - 1

Положение команд в Кубке конструкторов

1. "Ред Булл" - 174 очка

2. "Мерседес" - 148

3. "Феррари" - 94

4. "Макларен" - 92

5. "Альфа Таури" - 39

6. "Астон Мартин" - 37

7. "Альпин" - 25

8. "Альфа Ромео" - 2

9. "Хаас" - 0

10. "Уильямс" - 0

Заключительный этап "Формулы-1" в сезоне-2021 состоится 12 декабря.

В минувшем сезоне чемпионом стал Хэмилтон, "Мерседес" выиграл Кубок конструкторов.

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