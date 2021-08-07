Сенсация на "Олимпийском": "Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне

Сенсация на "Олимпийском": "Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне

"Горняки" почти весь матч были в роли догоняющих.

Донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась в со счетом 1:2 в пользу гостей.

"Александрия" забила едва ли не в первой своей атаке. На 6-й минуте Максим Третьяков результативным ударом завершил прострел от Андрея Цурикова.

"Горняки" отыгрались всего через девять минут. Это Виктор Корниенко ударом в касание завершил комбинацию с участием Дентиньо и Додо.

Но всего через шесть минут гости снова вышли вперед. Цуриков выкатил мяч под удар на линию штрафной площади Кириллу Ковальцу, который снова огорчил Анатолия Трубина.

Самые реальные моменты отыграться у хозяев не реализовали Тарас Степаненко и Педриньо - их подвела точность.

"Шахтер" с 6 очками занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ. "Александрия" идет 5-й, набрав те же 6 баллов.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

В следующем туре "Шахтер" 13 августа примет харьковский "Металлист-1925", а "Александрия" двумя днями позже в гостях сыграет со "Львовом".

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